Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Электричка столкнулась с машиной на переезде у станции Ивантеевка
Фото: Дмитрий Семенов, «Вечерняя Москва»

Электричка столкнулась с машиной на переезде у станции Ивантеевка

Татьяна Плотникова

Происшествия

Пригородный поезд столкнулся с легковым автомобилем на железнодорожном переезде возле станции Ивантеевка Фрязинской ветки Ярославского направления Московской железной дороги.

Как сообщили в пресс-службе магистрали, авария произошла около 01:05 в ночь на 12 ноября из-за грубого нарушения правил дорожного движения.

По предварительным данным, никто не пострадал. Дорожно-транспортное происшествие не повлияло на движение других поездов, сообщается на официальном сайте МЖД.

Читайте также: Уголовное дело возбудили после столкновения грузовика и поезда на МЖД

столкновение с поездомЯрославское направлениеМЖД
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Виталий Васильев
Виталий Васильев

Трагедия под Воронежем: что важнее — выжить или отомстить?

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Нет Бога, который против любви

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Всем нужно выучить уроки Карабаха

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Что общего у Дзюбы и Жванецкого

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Сестры немилосердия: как защитить от них детей

Ян Арт
Ян Арт

Свободы без ответственности не бывает

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Под матрас, в банк или в квартиру: что делать с валютой

Все мнения
О проекте