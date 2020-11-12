Электричка столкнулась с машиной на переезде у станции Ивантеевка

Фото: Дмитрий Семенов, «Вечерняя Москва»

Пригородный поезд столкнулся с легковым автомобилем на железнодорожном переезде возле станции Ивантеевка Фрязинской ветки Ярославского направления Московской железной дороги.

Как сообщили в пресс-службе магистрали, авария произошла около 01:05 в ночь на 12 ноября из-за грубого нарушения правил дорожного движения.

По предварительным данным, никто не пострадал. Дорожно-транспортное происшествие не повлияло на движение других поездов, сообщается на официальном сайте МЖД.

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