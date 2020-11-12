Депутат предложил провести внеочередную индексацию маткапитала

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Депутат Государственной думы Евгений Федоров выступил с инициативой провести внеочередную индексацию материнского капитала летом 2021 года.

В письме министру труда и социального развития Антону Котякову Федоров напомнил, что с января по июль текущего года в России родилось почти на 50 тысяч детей меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Поскольку материнский капитал может стать существенной мерой поддержки и инструментом стимулирования рождаемости в России, депутат предлагает с 1 июля 2021 года проиндексировать выплаты на 20 процентов.

Федоров просит рассмотреть возможность такой внеочередной индексации, исходя из возможностей бюджета Российской Федерации, сообщает RT.

Ранее заместитель министра труда и социальной защиты страны Ольга Баталина заявила, что с 2021 года в России будет проиндексирован материнский капитал, в дальнейшем планируется его повышение каждый год.

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