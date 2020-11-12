Актер из сериала «Молодежка» тайно женился на возлюбленной

Кадр из сериала «Молодежка»

Актер Александр Соколовский, известный по сериалам «Молодежка», «Гранд» и «257 причин, чтобы жить», женился неожиданно для многих. Снимки со свадьбы артист опубликовал в Instagram-аккаунте.

Соколовский со своей невестой устроили свадебную фотосессию. На фотографиях актер в строгом костюме, а его избранница — в пышном белом платье. Пара запечатлела важные моменты жизни в природной локации, для фотосессии использовали даже лошадей.

— Часто задают вопрос о счастливых моментах жизни. Теперь я знаю, что отвечать. Когда смотришь в ее счастливые глаза, полные слез от радости. Когда держишь ее за руки и чувствуешь дрожь от волнения. Когда целуешь самую лучшую женщину на земле в окружении самых близких и родных людей, — подписал снимки Соколовский.

До этого момента актер не рассказывал публично о своей свадьбе. О его избраннице также известно мало. Девушку зовут Светлана. По информации СМИ, ее профессиональная деятельность не связана с шоу-бизнесом.

Ранее в супружескую жизнь вступила еще одна звезда сериала «Молодежка» — актриса Мария Иващенко.

Читайте также: Актеры Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев тайно поженились