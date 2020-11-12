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Актер из сериала «Молодежка» тайно женился на возлюбленной
Кадр из сериала «Молодежка»

Актер из сериала «Молодежка» тайно женился на возлюбленной

Вероника Кузьминова

Звезды

Актер Александр Соколовский, известный по сериалам «Молодежка», «Гранд» и «257 причин, чтобы жить», женился неожиданно для многих. Снимки со свадьбы артист опубликовал в Instagram-аккаунте.

Соколовский со своей невестой устроили свадебную фотосессию. На фотографиях актер в строгом костюме, а его избранница — в пышном белом платье. Пара запечатлела важные моменты жизни в природной локации, для фотосессии использовали даже лошадей.

— Часто задают вопрос о счастливых моментах жизни. Теперь я знаю, что отвечать. Когда смотришь в ее счастливые глаза, полные слез от радости. Когда держишь ее за руки и чувствуешь дрожь от волнения. Когда целуешь самую лучшую женщину на земле в окружении самых близких и родных людей, — подписал снимки Соколовский.

До этого момента актер не рассказывал публично о своей свадьбе. О его избраннице также известно мало. Девушку зовут Светлана. По информации СМИ, ее профессиональная деятельность не связана с шоу-бизнесом.

Ранее в супружескую жизнь вступила еще одна звезда сериала «Молодежка» — актриса Мария Иващенко.

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