Актер из сериала «Молодежка» тайно женился на возлюбленной
Актер Александр Соколовский, известный по сериалам «Молодежка», «Гранд» и «257 причин, чтобы жить», женился неожиданно для многих. Снимки со свадьбы артист опубликовал в Instagram-аккаунте.
Соколовский со своей невестой устроили свадебную фотосессию. На фотографиях актер в строгом костюме, а его избранница — в пышном белом платье. Пара запечатлела важные моменты жизни в природной локации, для фотосессии использовали даже лошадей.
— Часто задают вопрос о счастливых моментах жизни. Теперь я знаю, что отвечать. Когда смотришь в ее счастливые глаза, полные слез от радости. Когда держишь ее за руки и чувствуешь дрожь от волнения. Когда целуешь самую лучшую женщину на земле в окружении самых близких и родных людей, — подписал снимки Соколовский.
До этого момента актер не рассказывал публично о своей свадьбе. О его избраннице также известно мало. Девушку зовут Светлана. По информации СМИ, ее профессиональная деятельность не связана с шоу-бизнесом.
Ранее в супружескую жизнь вступила еще одна звезда сериала «Молодежка» — актриса Мария Иващенко.
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