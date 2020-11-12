Прокуратура разберется в ситуации с разливом 2 тонн топлива под Норильском

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Красноярская прокуратура проведет проверку соблюдения законов об охране окружающей среды после инцидента с разливом около 2 тонн топлива на трассе под Норильском. О этом сообщила пресс-служба ведомства в четверг, 12 ноября.

Ранее стало известно, что 11 ноября на трассе Норильск — Кайеркан с автозаправщика произошел разлив дизельного топлива.

— Установлено, что разлив дизельного топлива произошел из принадлежащего АО «Таймырская топливная компания» бензовоза АТЗ Урал, на проезжую часть вылилось более 2 тонн топлива, — говорится в сообщении.

По факту случившегося было проведено заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям муниципального образования Норильска, добавили в ведомстве.

Прокуратура края проконтролирует ход и результаты проверки.

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