Роспотребнадзор сравнил штраф «Норникелю» за разлив нефти с дивидендами компании

Фото: rpn.gov.ru/Росприроднадзор

Озвученная «Норникелю» сумма ущерба из-за разлива топлива оказалась в два раза меньше, чем годовые дивиденды компании. Об этом заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова эфире программы «Познер» на Первом канале.

Ведущий Владимир Познер спросил у Радионовой, не грозит ли штраф размером 148 миллиардов рублей разорением «Норникелю». Ведь годовой бюджет компании составляет лишь 20 миллиардов. По словам главы ведомства, дивиденды «Норникеля» в два раза больше суммы ущерба, выставленной компании.

— К разорению любого из акционеров этой компании мы никогда не стремимся, наша задача — богатые и сильные предприятия, — заявила Радионова.

По ее словам, причины аварии нельзя относить к обстоятельствам непреодолимой силы. «Норникель», по словам Радионовой, должен был учитывать риски производства, в том числе и таяние вечной мерзлоты.

Крупная утечка топлива на ТЭЦ в Норильске: хронология событий

29 мая на территории ТЭЦ-3 произошел пожар, площадь которого составила 350 «квадратов». Причиной ЧП стал автомобиль, врезавшийся в хранилище с дизельным топливом. Возгорание не повлияло на работу ТЭЦ-3, и в результате происшествия никто не пострадал, однако вскоре стало известно, что из-за аварии произошла разгерметизация, а горюче-смазочные материалы разлились на проезжую часть.

Позднее глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что в грунты и водные объекты в результате происшествия попало около 21 тысячи тонн нефтепродуктов: примерно 6 тысяч тонн — в грунт, 15 тысяч — в водные объекты. По данному факту было заведено три уголовных дела. Позднее краевой суд Красноярского края арестовал начальника котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 АО «НТЭК» Вячеслава Старостина до 31 июля в рамках уголовного дела по статье «Халатность». Мужчина был задержан за день до этого по подозрению в несвоевременном уведомлении о ЧП.

8 июня в Минэкологии Красноярского края сообщили, что эксперты зафиксировали многократное превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) нефтепродуктов в воде за пределами боновых заграждений, которые были установлены в целях остановки распространения нефти по водной системе Таймыра. По уточненным данным, за бонами на реке Амбарной концентрация нефтепродуктов в воде была в пределах от 80 до 116 ПДК.

4 августа компания «Норникель» представила в Общественной палате РФ разработанный комиссией при Министерстве природных ресурсов и экологии РФ черновик плана ликвидации ЧП с разливом топлива в Норильске.

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