Ростехнадзор озвучил четыре основные версии аварии на ТЭЦ в Норильске

Фото: vk.com/nornickel_official

Ростехнадзор проверяет четыре версии крупной утечки нефтепродуктов на ТЭЦ-3 в Норильске. О вариантах развития событий, которые привели к серьезной экологической катастрофе в Красноярском крае, рассказал руководитель Енисейского управления ведомства Андрей Ходосевич.

По его словам, первая версия — недостатки проектирования, вызвавшие неправильное распределение нагрузки на свайный фундамент, вторая — нарушение, допущенное при строительно-монтажных работах и приведшее к некачественному созданию фундамента. Также не исключено, что ЧП могло быть спровоцировано климатическим воздействием. Наконец, происшествие могло стать следствием нарушения правил безопасности при использовании объекта.

Ходосевич отметил, что пока расследование не завершено, а значит о его итогах говорить рано. Тем не менее, «Ростехнадзором уже приняты дополнительные меры, направленные на предупреждение подобных аварий», заключил глава Енисейского управления ведомства, передает РИА Новости.

Крупная утечка топлива на ТЭЦ в Норильске: хронология событий

29 мая на территории ТЭЦ-3 произошел пожар, площадь которого составила 350 «квадратов». Причиной ЧП стал автомобиль, врезавшийся в хранилище с дизельным топливом. Возгорание не повлияло на работу ТЭЦ-3, и в результате происшествия никто не пострадал, однако вскоре стало известно, что из-за аварии произошла разгерметизация, а горюче-смазочные материалы разлились на проезжую часть.

Позднее глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что в грунты и водные объекты в результате происшествия попало около 21 тысячи тонн нефтепродуктов: примерно 6 тысяч тонн — в грунт, 15 тысяч — в водные объекты. По данному факту было заведено три уголовных дела. Позднее краевой суд Красноярского края арестовал начальника котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 АО «НТЭК» Вячеслава Старостина до 31 июля в рамках уголовного дела по статье «Халатность». Мужчина был задержан за день до этого по подозрению в несвоевременном уведомлении о ЧП.

8 июня в Минэкологии Красноярского края сообщили, что эксперты зафиксировали многократное превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) нефтепродуктов в воде за пределами боновых заграждений, которые были установлены в целях остановки распространения нефти по водной системе Таймыра. По уточненным данным, за бонами на реке Амбарной концентрация нефтепродуктов в воде была в пределах от 80 до 116 ПДК.

4 августа компания «Норникель» представила в Общественной палате РФ разработанный комиссией при Министерстве природных ресурсов и экологии РФ черновик плана ликвидации ЧП с разливом топлива в Норильске.

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