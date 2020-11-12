В Москве неизвестный напал с ножом на мужчину у метро «Чертановская»

Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Балаклавский проспект, 7 Карта всех событий

У станции метро «Чертановская» безработный ударил прохожего ножом в грудь. Об этом «Вечерней Москве» сообщил представитель пресс-службы ГУ МВД России по городу.

— В среду, 11 ноября, в 00:43 в службу 02 поступило сообщение о ножевом ранении по адресу Балаклавский проспект, дом 7. Сотрудники полиции, прибывшие по вызову, около станции метро «Чертановская» обнаружили гражданина 1990 года рождения с различными телесными повреждениями. Его госпитализировали, доставили в реанимацию, — рассказал он.

Дежурный офицер уточнил, что в 01:15 по горячим следам у дома 9 в Балаклавском проезде сотрудники ППС задержали гражданина 1989 года рождения, не работающего, проживающего в Москве в хостеле. Он был изобличен в том, что во время ссоры нанес пострадавшему предметом, похожим на нож, повреждения.

Представитель ГУ МВД России добавил, что возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», злоумышленник задержан в порядке ст. 91 УК РФ, ведется следствие.

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