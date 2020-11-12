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«Безумно люблю»: Пресняков-младший поздравил родителей с 54-й годовщиной свадьбы
Фото: Наталия Нечаева

«Безумно люблю»: Пресняков-младший поздравил родителей с 54-й годовщиной свадьбы

Захар Чайченко

Звезды

Российский исполнитель Владимир Пресняков — младший в своем Instagram-аккаунте трогательно поздравил мать и отца с праздником. Родители звезды — Владимир Пресняков — старший и Елена Преснякова — празднуют 54-ю годовщину брачного союза, в простонародье именуемую свадьбой Зевса. В связи с этим их сын решил поделиться ретроснимком родительской пары.

— 54 года вместе! Мои дорогие папа и мама! Безумно люблю вас! Живите долго, — написал Пресняков под фотографией.

Подписчики звезды пожелали родителям Владимира здоровья, а также оставили много теплых комментариев.

«Долгих счастливых лет жизни вашим родителям»; «Какая красивая мама у вас»; «Как актеры советского кино, очень интересные лица, совет да любовь», — написали они под фото.

Напомним, что Владимир Пресняков — старший является потомственным музыкантом, композитором, саксофонистом, имеющим звание заслуженного артиста России. Его супруга Елена — советская и российская певица, вокалистка ансамбля «Самоцветы», а также заслуженная артистка России.

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