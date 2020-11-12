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Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников стартовал в Москве
Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников стартовал в Москве

Юлия Ямпольская

Город

В столице начался муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников. Для того, чтобы принять участие, необходимы ключ и логин. Их можно получить в образовательном учреждении или самостоятельно, следуя инструкции на сайте.

Отмечается, что к участию приглашаются учащиеся 7-11-х классов, успешно выступившие на школьном этапе Всероссийской олимпиады, а также победители и призеры муниципального этапа прошлого года.

Всего в школьном этапе приняли участвовали более 550 тысяч школьников. После подведения итогов по 17 предметам на муниципальный этап пригласили свыше 180 тысяч столичных учащихся образовательных учреждений.

Первым пройдет олимпиада по французскому языку. В 2020 году из-за сложной эпидемиологической ситуации школьники будут выполнять задания на компьютерах дома. Как отметил научный руководитель Центра педагогического мастерства Иван Ященко, сегодняшняя обстановка не помешает достижению высоких результатов.

— Я уверен, что благодаря техническим возможностям московские школьники, несмотря ни на что, продемонстрируют высокий уровень знаний на муниципальном этапе, а затем успешно выступят и на региональном этапе. И хочу напомнить, что в этом сезоне мы ожидаем большое количество участников на заключительном этапе Всероссийской олимпиады, ведь в прошлом году финал был отменен, — цитирует Ященко официальный сайт мэра Москвы.

На муниципальном этапе школьники начнут решать задания одновременно.

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