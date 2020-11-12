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Более 200 тысяч раз столичные школьники посмотрели видеоуроки в МЭШ
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Более 200 тысяч раз столичные школьники посмотрели видеоуроки в МЭШ

Юлия Ямпольская

Город

Более 200 тысяч раз столичные школьники посмотрели видеоуроки и почти 130 тысяч раз проверили знания с помощью материалов Московской электронной школы (МЭШ) в период дистанционного обучения. Об этом в четверг, 12 ноября, сообщили в департаменте образования и науки столицы.

Отмечается, что самыми востребованными оказались видеоуроки по биологии, русскому языку, а также математике и английскому языку.

— Эти материалы и упражнения, размещенные в Московской электронной школе, помогают изучить новую тему и проверить, насколько хорошо усвоен пройденный материал, — говорится в сообщении.

Библиотека МЭШ пополнилась видеоуроками в октябре 2020 года. На данный момент их более 6,5 тысячи. Видеоуроки записали учителя столичных школ и специалисты городского методического центра. Каждый урок — это интерактивное объяснение новой темы продолжительностью до 12 минут. Педагоги используют для этого графику и музыкальное сопровождение, передает официальный сайт мэра Москвы.

В электронном дневнике или в библиотеке МЭШ можно найти проверочные материалы по всем предметам для школьников 2–11-х классов. Самодиагностические задания по математике за месяц выполнили более 27,7 тысячи раз, по русскому языку — 22,5 тысячи, по английскому языку — 11,3 тысячи. Число попыток при выполнении заданий не ограничивается, поэтому их можно начинать заново.

Ранее были названы самые популярные сценарии уроков МЭШ.

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