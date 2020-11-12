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Программу «Земский учитель» в России продлят на 2023 год
Фото: pixabay.com

Программу «Земский учитель» в России продлят на 2023 год

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

В России решили продлить программу «Земский учитель» на 2023 год. Об этом сообщил замминистра просвещения Андрей Николаев в четверг, 12 ноября.

Он напомнил, что программу изначально планировали провести в 2020-2022 годах. Замминистра заявил, что программу будет продлена даже несмотря на сокращение общих бюджетных ассигнований.

— Вы видите уже ассигнования на 2023 год. И эта программа будет продолжена, — сказал Николаев на заседании комитета Государственной думы по образованию и науке.

Он уточнил, что власти продолжат реализовывать программу пока «вакансии в разные годы не будут удовлетворены», передает РИА Новости.

Программа «Земский учитель» реализуется в России с 2020 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. В ее рамках педагоги до 55 лет, переехавшие работать в сельскую местность, рабочие поселки или города, населения которых менее 50 тысяч человек, получат единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей.

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