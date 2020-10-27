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Минтруд опубликовал топ-50 востребованных профессий
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Минтруд опубликовал топ-50 востребованных профессий

Юлия Курганова

Рынок труда

Глава Министерства труда России Антон Котяков подписал приказ об утверждении списка 50 самых востребованных и перспективных на рынке труда профессий, для которых необходимо только среднее профессиональное образование. Соответствующий документ опубликовали во вторник, 27 октября, на сайте ведомства.

Отмечается, что данный список используется для разработки и актуализации профессиональных стандартов, федеральных образовательных стандартов среднего профессионального образования.

Так, в список вошли агроном, мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики, мастер по изготовлению мебели, ветеринарный фельдшер, мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, мастер общестроительных работ, графический дизайнер, лаборант по контролю качества сырья, промежуточных продуктов, готовой продукции и отходов производства, мастер отделочных строительных и декоративных работ.

В топ-50 также попали медсестры, сварщики, повара, операторы беспилотных летательных аппаратов, программисты, специалисты по производству и обслуживанию авиатехники, специалисты в области индустрии красоты, воспитания, гостеприимства, инженерного дизайна. Замыкают список фельдшеры, электромонтажники и фармацевты.

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Минтруд РФпрофессиисреднее профессиональное образование
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