Анна Плетнева поблагодарила московских врачей за спасение жизни

Фото: instagram.com/dusya_star

Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева поблагодарила врачей столичной больницы № 52 за лечение. К медикам артистка обратилась в Instagram-аккаунте.

— Сейчас, когда страшное позади, я хочу сказать слова любви 52-й городской больнице и лично Елене Николаевне Мисюриной. Понимаю, что вы выполняли свою работу — спасли очередную жизнь — и для вас это привычное дело. Для меня — это нечто большее: вы спасли мою семью, сохранили счастье моих детей, — написала Плетнева.

Она добавила, что никогда не забудет врачей, которые оказали ей помощь. Также исполнительница обратилась к своим подписчикам и попросила их бережнее относиться к своему здоровью в период пандемии: следить за температурой тела и сдавать тест на коронавирус.

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