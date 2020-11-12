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«Жуткая слабость»: Пилецкая рассказала о своем состоянии после заражения COVID-19
Фото: youtube.com / Россия 1

«Жуткая слабость»: Пилецкая рассказала о своем состоянии после заражения COVID-19

Олег Сыров

Вероника Кузьминова

Звезды

Народная артистка России Татьяна Пилецкая чувствует сильную слабость после заражения коронавирусом. Об этом звезда фильма «Разные судьбы» рассказала корреспонденту «Вечерней Москвы».

— Да, мне сказали врачи, что у меня коронавирус, — уточнила 92-летняя актриса.

В разговоре Пилецкая пожаловалась на «ужасную, жуткую слабость».

— Вы знаете, неважно себя очень чувствую! Надо подождать, прежде чем с людьми встречаться, — сказала актриса.

По словам Пилецкой, она находится дома с необходимым запасом лекарств. Во время лечения за ней будут ухаживать.

Ранее в СМИ появилась информация о заражении Татьяны Пилецкой коронавирусом. А театр «Балтийский дом», в котором служит Пилецкая, отменил спектакли с ее участием.

СПРАВКА «ВМ»

Татьяна Пилецкая (Урлауб) родилась 2 июля 1928 года в Ленинграде. Окончила Ленинградское хореографическое училище имени Вагановой и студию Большого драматического театра имени Горького.

Служила в Санкт-Петербургском драматическом театре «Патриот» и в театре «Балтийский дом». Имеет звания заслуженной артистки РСФСР и народной артистки России.

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