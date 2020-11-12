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Стало известно о состоянии экс-солистки «Тату» после слухов о заражении COVID-19
Фото: Елена Горбачева, «Вечерняя Москва»

Стало известно о состоянии экс-солистки «Тату» после слухов о заражении COVID-19

Олег Сыров

Вероника Кузьминова

Звезды

Тест на коронавирус бывшей солистки группы «Тату» Юлии Волковой дал отрицательный результат. Об этом «Вечерней Москве» сообщила концертный директор артистки Катерина Дорош.

— Тест отрицательный. Она чувствует себя хорошо, находится дома. Все, что пишут, — неправда! — заявила Дорош.

Она добавила, что была удивлена появившимся новостям о заражении Волковой коронавирусом.

Ранее в СМИ появилась информация, что Волкова заболела COVID-19 и находится на домашнем карантине.

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