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«Не знаю, когда выпустят»: Виктор Дробыш рассказал о своем самочувствии после госпитализации
Фото: youtube.com

«Не знаю, когда выпустят»: Виктор Дробыш рассказал о своем самочувствии после госпитализации

Захар Чайченко

Звезды

Известный композитор и музыкальный продюсер Виктор Дробыш, госпитализированный неделю назад с диагнозом «коронавирус» и скрывавший первое время от посторонних это событие, рассказал «Вечерней Москве» о своем самочувствии.

— Я в больнице с воспалением легких. Чувствую себя достаточно нормально. Самочувствие улучшилось. Все стабильно. Не знаю, когда выпустят. Надеюсь, на этой неделе выйду, — сообщил российский композитор.

Собеседник «Вечерней Москвы» добавил, что точно не знает, когда врачи позволят ему покинуть клинику, однако артист надеется выйти уже на этой неделе.

— Не знаю, когда выпустят. Надеюсь, на этой неделе выйду, — сказал он.

Ранее стало известно, что Дробыш получил положительный тест на COVID-19. Болезнь продюсера протекала со средней степенью тяжести. Однако столичные врачи решили подстраховаться и отправили Дробыша в больницу, чтобы коронавирус не перешел в более тяжелую форму. К слову, сам артист сообщил, что у него диагностировали COVID-19 еще неделю назад.

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госпитализациякоронавирусВиктор Дробыш
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