Услуга прощания с умершими в закрытом гробу со стеклянной крышкой появилась в Москве
Закрытые гробы, в которых необходимо хоронить умерших от коронавируса, начнут делать со стеклянными крышками. Об этом заявил директор ГБУ «Ритуал» Артем Екимов.
Стеклянные промежуточные крышки начнут делать в гробах, чтобы вернуть традиционную форму прощания с покойником.
— Подобная технология также позволяет избежать возможных злоупотреблений во время организации доступа родственников на церемонию прощания с умершим, имевшим коронавирусную инфекцию, — цитирует Екимова ТАСС.
Крышки будут делать из оргстекла и монтировать дополнительно к существующей крышке. Екимов уточнил, что соединения гроба полностью герметичны.
Также для безопасности присутствующих на похоронах ГБУ «Ритуал» продолжает оказывать бесплатную услугу «Прощание онлайн» и комплекс дистанционных услуг. В их числе уборка и благоустройство захоронений, возложение цветов, окраска оград и крестов, озеленение участков.
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