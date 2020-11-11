Услуга прощания с умершими в закрытом гробу со стеклянной крышкой появилась в Москве

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Закрытые гробы, в которых необходимо хоронить умерших от коронавируса, начнут делать со стеклянными крышками. Об этом заявил директор ГБУ «Ритуал» Артем Екимов.

Стеклянные промежуточные крышки начнут делать в гробах, чтобы вернуть традиционную форму прощания с покойником.

— Подобная технология также позволяет избежать возможных злоупотреблений во время организации доступа родственников на церемонию прощания с умершим, имевшим коронавирусную инфекцию, — цитирует Екимова ТАСС.

Крышки будут делать из оргстекла и монтировать дополнительно к существующей крышке. Екимов уточнил, что соединения гроба полностью герметичны.

Также для безопасности присутствующих на похоронах ГБУ «Ритуал» продолжает оказывать бесплатную услугу «Прощание онлайн» и комплекс дистанционных услуг. В их числе уборка и благоустройство захоронений, возложение цветов, окраска оград и крестов, озеленение участков.

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