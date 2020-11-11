Более 19,9 тысячи случаев коронавируса выявили в России за сутки

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В России за сутки выявили 19 851 новый случай коронавирусной инфекции. Об этом сообщил сайт стопкоронавирус.рф в среду, 11 ноября.

Из них 24,9 процента выявленных пациентов не имели клинических проявлений болезни. За сутки зафиксировали 432 летальных случая. Выздоровели за 24 часа 18 616 человек.

Больше всего пациентов с COVID-19 выявили за сутки в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области.

Фото: Стопкоронавирус.рф

За все время пандемии в России выявили 1 836 960 случаев COVID-19. Всего от инфекции скончалось 31 593 человека, выздоровело — 1 369 357 человек.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Ранее губернатор Камчатского края сообщил, что врачи выявили у него коронавирус.

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