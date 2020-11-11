Глава Камчатского края сдал положительный тест на коронавирус
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов рассказал, что анализы выявили у него коронавирусную инфекцию.
Как рассказал глава региона в своем Instagram, в связи с диагнозом он самоизолируется и будет работать в дистанционном режиме. Солодов призвал всех беречь себя и своих близких.
Ранее коронавирусную инфекцию выявили у губернатора Орловской области Андрея Клычкова. Он также принял решение не прекращать работу и исполнять свои обязанности дистанционно.
По последним данным Всемирной организации здравоохранения, с начала пандемии COVID-19 в мире выявлено 50 676 072 заболевших коронавирусом, количество летальных исходов достигло 1 261 075.
Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>
Читайте также: Еще 73 человека с коронавирусом умерли в Москве за сутки