Глава Камчатского края сдал положительный тест на коронавирус

Фото: instagram.com/vv_solodov

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов рассказал, что анализы выявили у него коронавирусную инфекцию.

Как рассказал глава региона в своем Instagram, в связи с диагнозом он самоизолируется и будет работать в дистанционном режиме. Солодов призвал всех беречь себя и своих близких.

Ранее коронавирусную инфекцию выявили у губернатора Орловской области Андрея Клычкова. Он также принял решение не прекращать работу и исполнять свои обязанности дистанционно.

По последним данным Всемирной организации здравоохранения, с начала пандемии COVID-19 в мире выявлено 50 676 072 заболевших коронавирусом, количество летальных исходов достигло 1 261 075.

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