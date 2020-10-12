Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Коронавирус выявили у губернатора Орловской области
Фото: instagram.com / Официальный аккаунт Андрея Клычкова

Коронавирус выявили у губернатора Орловской области

Юлия Захарова

Общество

Коронавирусную инфекцию выявили у губернатора Орловской области Андрея Клычкова. Об этом глава региона рассказал на личной странице в Instagram в понедельник, 12 октября.

По его словам, уровень заболеваемости COVID-19 растет как в области, так и в целом по стране.

— К сожалению, вирус не обошел и мою семью. Тесты сданы, диагноз коронавирусной инфекции поставлен, — отметил Клычков.

Он добавил, что не намерен прекращать работу, исполнять свои обязанности губернатор будет дистанционно. Также он поблагодарил подписчиков за поддержку и пожелания и пообещал быстрее поправляться.

Клычков пожелал жителям Орловской области здоровья и призвал беречь себя и своих близких.

По состоянию на 12 октября в регионе зарегистрировано почти 9,7 тысячи случае заражения коронавирусом. При этом более 7,5 тысячи человек выздоровели, 137 скончались.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Рост заболевших коронавирусом наблюдается в каждом городе Подмосковья

заболеванияОрловская областькоронавирус
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Надуется ли в России ипотечный пузырь

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

Как приятно быть угрозой

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Не паникеры мы, не скептики

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Газманову есть чему поучиться у Тарзана

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Не забирайте свои органы на небеса, они нужнее тут

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Почему дружить с Россией — это выгодно

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Человек всегда ждет чуда

Все мнения
О проекте