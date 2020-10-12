Коронавирус выявили у губернатора Орловской области

Фото: instagram.com / Официальный аккаунт Андрея Клычкова

Коронавирусную инфекцию выявили у губернатора Орловской области Андрея Клычкова. Об этом глава региона рассказал на личной странице в Instagram в понедельник, 12 октября.

По его словам, уровень заболеваемости COVID-19 растет как в области, так и в целом по стране.

— К сожалению, вирус не обошел и мою семью. Тесты сданы, диагноз коронавирусной инфекции поставлен, — отметил Клычков.

Он добавил, что не намерен прекращать работу, исполнять свои обязанности губернатор будет дистанционно. Также он поблагодарил подписчиков за поддержку и пожелания и пообещал быстрее поправляться.

Клычков пожелал жителям Орловской области здоровья и призвал беречь себя и своих близких.

По состоянию на 12 октября в регионе зарегистрировано почти 9,7 тысячи случае заражения коронавирусом. При этом более 7,5 тысячи человек выздоровели, 137 скончались.

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