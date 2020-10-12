Рост заболевших коронавирусом наблюдается в каждом городе Подмосковья

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Число заболевших COVID-19 растет в каждом городе Подмосковья. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в понедельник, 12 октября.

— К сожалению, мы видим, что в каждом городе растет количество заболеваний, — отметил глава региона в эфире телеканала «360».

По словам Воробьева, важно оказать помощь и поддержку всем нуждающимся в сложившейся ситуации.

Ранее Андрей Воробьев заявил, что задача властей Подмосковья — не допустить введения карантина из-за коронавируса на территории региона.

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