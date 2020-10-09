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Минздрав Подмосковья: Пациентов с COVID-19 бесплатно обеспечат фавипиравиром
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Минздрав Подмосковья: Пациентов с COVID-19 бесплатно обеспечат фавипиравиром

Кирилл Николаев

Здоровье

Подмосковных пациентов с подтвержденным коронавирусом бесплатно обеспечат фавипиравиром. Об этом в пятницу, 9 октября, сообщила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

По ее словам, препарат выпишут только тем, у кого подтвержден диагноз коронавирусная инфекция. Все пациенты, которые выписываются из стационара, также будут обеспечены лекарствами для последующего лечения на дому, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее в Минздраве РФ заявили, что препараты на базе фавипиравира доказали свою безопасность и эффективность. Серьезных побочных реакций на применение данного препарата в России не зафиксировано.

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