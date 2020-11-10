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Почти полмиллиона новых случаев COVID-19 выявлено в мире за сутки
Фото: pixabay.com/F. Muhammad

Почти полмиллиона новых случаев COVID-19 выявлено в мире за сутки

Татьяна Плотникова

Общество

Всемирная организация здравоохранения подсчитала, что за последние 24 часа в мире был зарегистрирован еще 427 551 случай коронавирусной инфекции.

Таким образом, с начала пандемии число заболевших достигло 50 676 072 человек.

Количество летальных исходов за сутки выросло на 6214, с начала пандемии показатель составил 1 261 075.

Среди отдельных стран по числу инфицированных лидируют по-прежнему США (9 868 389 заболевших). Далее следуют Индия (8 591 730), Бразилия (5 664 115), Россия (1 817 109), Франция (1 772 551), Испания (1 328 832), Аргентина (1 242 182), Великобритания (1 213 367), Колумбия (1 143 887), Мексика (967 825), Италия (960 373) и Перу (922 333), сообщается на официальном сайте ВОЗ.

Ранее советник гендиректора Всемирной организации здравоохранения Брюс Эйлвард заявил, что ситуация с коронавирусом кардинально изменится к марту 2021 года. По его словам, ход пандемии могут изменить средства защиты от инфекции и вакцины.

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