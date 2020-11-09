ВОЗ предсказала кардинальное изменение ситуации с коронавирусом в мире

Фото: flickr.com / U.S. Air National Guard / Master Sgt. David Kujawa

Ситуация с коронавирусом кардинально изменится к марту 2021 года. Об этом заявил советник гендиректора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Брюс Эйлвард.

По его словам, ход пандемии могут изменить средства защиты от инфекции и вакцины.

— Как результат исключительной работы, которая сейчас проводится по всему миру, к марту мы можем оказаться в ситуации, которая фундаментально поменяет нынешнюю обстановку с пандемией, — цитирует Эйлварда РИА Новости.

Также весной 2021 года в мире могут появиться тесты для самостоятельного определения коронавируса.

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