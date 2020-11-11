Названа вероятная причина заражения привитых от коронавируса алтайских медиков

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Разработчики вакцины «Спутник V» назвали вероятную причину заражения коронавирусом нескольких медиков в Алтайском крае, которые ранее были привиты от COVID-19. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона в среду, 11 ноября.

По словам создателей препарата от коронавируса, вакцина является двухкомпонентной. Человек получает вторую инъекцию только через три недели после первой. И вакцинированным пациент может считаться только через три недели после завершения второго этапа. До этого момента в организме идет процесс формирования иммунитета.

— Иммунитет у заболевших медиков, прошедших вакцинирование, вероятно, к моменту встречи с возбудителем COVID-19 сформироваться не успел. Только это могло стать причиной заражения медиков, — передает слова создателей Спутник V» пресс-служба минздрава.

По данным ИА REGNUM, в Алтайском крае три медика из 42, привитых от коронавируса, заразились COVID-19.

Ранее главный эпидемиолог Алтайского края Ирина Переладова сообщила, что ни одна прививка в мире не может гарантировать полную защиту от заболевания, так как во время вакцинирования человек может находиться в инкубационном периоде.

В Алтайском крае на 10 ноября общее число выявленных случаев коронавируса достигло 21 499.

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