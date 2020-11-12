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СМИ: Экс-солистка «Тату» Юлия Волкова заразилась коронавирусом
Фото: Елена Горбачева, «Вечерняя Москва»

СМИ: Экс-солистка «Тату» Юлия Волкова заразилась коронавирусом

Вероника Кузьминова

Звезды

Бывшая солистка дуэта «Тату» Юлия Волкова заболела COVID-19.Исполнительница находится на карантине.

По данным Mash, артистка соблюдает изоляцию дома и лечится под наблюдением медиков.

Позже концертный директор Волковой Катерина Дорош в разговоре с «Вечерней Москвой» опровергла новость о заражении исполнительницы. По ее словам, тест Юлии на инфекцию дал отрицательный результат.

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