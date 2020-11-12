СМИ: Звезду «Разных судеб» Пелецкую госпитализировали с коронавирусом

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Народная артистка РФ и звезда фильма «Разные судьбы» Татьяна Пелецкая заразилась коронавирусом. Медикам пришлось ее госпитализировать, передает «Пятый канал».

Летом актрисе исполнилось 92 года.

Накануне на сайте театра «Балтийский Дом», в котором служит Пелецкая, появилась новость о переносе нескольких спектаклей. В большинстве из них участвует народная артистка.

СПРАВКА «ВМ»

Татьяна Пелецкая (Урлауб) родилась 2 июля 1928 года в Ленинграде. Окончила Ленинградское хореографическое училище имени Вагановой и студию Ленинградского Большого драматического театра имени Горького.

Служила в Санкт-Петербургском драматическом театре «Патриот» и в театре «Балтийский Дом». Имеет звания Заслуженной артистки РСФСР и Народной артистки России.

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