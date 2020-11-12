«Хочу открыть маленький секрет»: Андрей Разин рассказал о молодой невесте

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Андрей Разин, известный продюсер «Ласкового мая», сообщил, что собирается жениться в пятый раз. Его избранницей стала женщина, которая младше Разина на 22 года.

— Многие спрашивают про мою личную жизнь. Хочу открыть маленький секрет: я на протяжении двух лет встречаюсь с девушкой из украинского Краматорска. Ее зовут Ольга. Она прекрасная девушка, и мы с ней планируем в следующем году создать семью, — признался Андрей Разин.

Кроме того, звездный продюсер поделился своими планами на будущее, в которые входят помолвка и рождение двух детей. Разин рассказал, что торжество состоится в одном из городов, где пройдут гастроли «Дискотеки «Союз», передает Starhit.

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