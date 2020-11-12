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«Спасибо за смелость»: Шепелев опубликовал трогательный снимок с возлюбленной
Фото: instagram.com/dmitryshepelev

«Спасибо за смелость»: Шепелев опубликовал трогательный снимок с возлюбленной

Захар Чайченко

Звезды

Телеведущий Дмитрий Шепелев поделился трогательной фотографией в своем Instagram-аккаунте, на которой он нежно обнимает и целует свою новую возлюбленную — дизайнера Екатерину Тулупову.

— Спасибо за твою смелость. Спасибо за красоту. Спасибо за смех, — поблагодарил телеведущий свою новую пассию в подписи к фотографии.

Подписчики отметили, что Дмитрий и Екатерина очень подходят друг другу, а также подчеркнули то, насколько красива звездная пара: «Радуюсь за вас»; «Любви и счастья вам»; «Прелесть какая»; «О, это так мило. Пусть все будет у вас хорошо».

Напомним, что после смерти российской певицы Жанны Фриске, с которой Дмитрий Шепелев состоял в браке до 2015 года, артист закрутил роман с дизайнером Екатериной Тулуповой. У Шепелева есть ребенок — 7-летний Платон, которого Фриске родила за два года до своей смерти.

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любовьДмитрий Шепелевличная жизнь
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