Дело Романа Широкова поступило в Преображенский суд Москвы

Фото: facebook.com / Роман Широков

Уголовное дело против бывшего футболиста сборной России Романа Широкова, который обвиняется в избиении арбитра, поступило в 105-й участок столичных Сокольников. Об этом в четверг, 12 ноября, сообщили в пресс-службе Преображенского районного суда.

Отмечается, что дату рассмотрения дела еще не назначили, передает ФАН.

Напомним, что в августе во время футбольного матча в рамках любительского турнира в одном из эпизодов Роман Широков был недоволен решением главного арбитра Никиты Данченкова и напал на него. Он нанес пострадавшему несколько ударов, один из которых пришелся на голову арбитра. По информации Российского футбольного союза (РФС), матч был остановлен. Данченкова с гематомой под левым глазом и рассеченной бровью доставили в больницу, где ему наложили несколько швов. Пострадавший написал заявление в полицию.

Позже Широков извинился в Instagram за избиение арбитра. Он также принес извинения организаторам турнира, своим товарищам и зрителям.

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