Найден способ вывести алкоголь из организма в три раза быстрее

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Вывести алкоголь из организма в три раза быстрее можно с помощью легких. К такому выводу пришли ученые из Университетской сети здравоохранения (UHN) в Торонто.

Исследователи напомнили, что 90 процентов алкоголя выводится печенью. Ускорить процесс можно, задействовав легкие. Организм избавляется от спирта в три раза быстрее, если человек начинает глубоко и быстро дышать, то есть проводит гипервентиляцию. Проблема состоит в том, что самостоятельно осуществить процедуру не получится — начнут кружиться голова и неметь конечности.

Ученые придумали, как провести гипервентиляцию без ухудшения состояния. Для этого нужно поддерживать уровень углекислого газа в крови с помощью небольшого прибора с резервуаром со сжатым воздухом.

— Это очень простое устройство, которое можно легко изготавливать в любой точке мира. Оно не требуется электроники, компьютеров или специальных фильтров. Удивительно, как мы не пришли к этому несколько десятилетий назад, — цитирует руководителя исследования доктора Джозефа Фишера РИА Новости.

По мнению ученых, их разработка поможет медикам лечить тяжелую алкогольную интоксикацию. Но перед массовым применением аппарата его необходимо провести через клинические испытания.

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