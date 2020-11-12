Пандемия увеличила продажи алкоголя

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Уровень потребления алкоголя на фоне пандемии растет. Об этом заявили в Национальном научном центре — филиале Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта, почему граждане стали больше пить.

По мнению врача-терапевта Андрея Звонкова, одна из основных причин роста потребления алкоголя — желание сбросить стресс, который обострился на фоне пандемии, а также скоротать время, освободившееся из-за перехода на удаленную работу и ограничительных мер.

— Спиртное дает полную релаксацию, его избыток вызывает крепкий сон, поэтому люди стали пить чаще, — считает он.

Однако у такого «досуга» есть множество побочных эффектов, которые особенно вредны в период пандемии.

— Погружая человека в состояние эйфории, спиртное лишает его способности критически оценивать происходящее, снижает дисциплину, — уточнил Андрей Звонков. — Под действием алкоголя люди чаще пренебрегают требованиями дисциплины — например, агрессивно воспринимают необходимость носить маску и перчатки.

Кроме того, употребление алкоголя снижает иммунитет и повышает риск осложнений разного рода заболеваний.

— Алкоголь сам по себе токсичен. Плюс во время сна после выпитого человек теряет много жидкости, которая используется организмом для расщепления спиртного.

Чаще всего это количество воды никак не восполняется, сгущается кровь и усиливается опасность тромбообразования, — пояснил Андрей Звонков. — Простейший пример: если человек крепко выпил и заснул, то утром у него обязательно подскочит давление. Если регулярно употреблять, это может привести к инсульту, инфаркту, развитию склероза сосудов и общему ухудшению их состояния.

Звонков также напомнил, что употребление алкоголя не помогает от коронавируса.

— Это миф. Спирт может помочь только как антисептик, если протирать им поверхности, — отметил эксперт.

КАК У НИХ

В Белоруссии продажи алкогольной продукции по итогам первых трех кварталов 2020 года выросли на 20,6 процента.

Увеличились продажи и в алкомаркетах Финляндии — только в сентябре 2020 года рост составил 15,5 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, а с января по сентябрь — более чем на 12 процентов.

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