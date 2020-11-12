Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Тарасов рассказал, как над ним пошутил тренер с помощью клипов Бузовой
Фото: Аккаунт Дмитрия Тарасова в Instagram

Тарасов рассказал, как над ним пошутил тренер с помощью клипов Бузовой

Захар Чайченко

Звезды

Футболист казанского «Рубина» расстался с Ольгой Бузовой почти четыре года назад. Несмотря на довольно значительный срок, в Сети до сих пор ходят шутки, что Тарасов обязан известностью и популярностью именно своей экс-супруге. Совсем недавно футболист признался, что по этому поводу над ним подтрунивают даже его одноклубники.

— Последний раз я был в тренажерном зале, смотрел телевизор, а там идут клипы Ольги Бузовой. Я говорю: «Что это? Кто так сделал?» Выяснилось, что так меня злит Леонид Викторович Слуцкий. Абсолютно нормальные рабочие отношения, — с улыбкой отмечает 33-летний спортсмен, передает Starhit.

Напомним, что игрок «Рубина» уже три года женат на модели Анастасии Костенко, которая совсем недавно стала телеведущей. Дмитрий признался, что для него супруга — символ стабильности и уверенности. Кроме того, он рассказал, что сильно любит ее и считает Анастасию лучшей мамой.

Читайте также: Автор песен Ольги Бузовой рассказал, сколько певица платит за свои хиты

бывшая женаОльга БузоваДмитрий Тарасов
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Куда уж ниже: первые итоги французской дистанционки

Екатерина Федорова
Екатерина Федорова

Незаконный шлагбаум уберут

Александр Мирошников
Александр Мирошников

Бегом прочь от осенней хандры и ковида

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Дональду Трампу пора попрощаться

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Расстрел под Воронежем: что важнее — выжить или отомстить?

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Что общего у Дзюбы и Жванецкого

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Под матрас, в банк или в квартиру: что делать с валютой

Все мнения
О проекте