Тарасов рассказал, как над ним пошутил тренер с помощью клипов Бузовой

Фото: Аккаунт Дмитрия Тарасова в Instagram

Футболист казанского «Рубина» расстался с Ольгой Бузовой почти четыре года назад. Несмотря на довольно значительный срок, в Сети до сих пор ходят шутки, что Тарасов обязан известностью и популярностью именно своей экс-супруге. Совсем недавно футболист признался, что по этому поводу над ним подтрунивают даже его одноклубники.

— Последний раз я был в тренажерном зале, смотрел телевизор, а там идут клипы Ольги Бузовой. Я говорю: «Что это? Кто так сделал?» Выяснилось, что так меня злит Леонид Викторович Слуцкий. Абсолютно нормальные рабочие отношения, — с улыбкой отмечает 33-летний спортсмен, передает Starhit.

Напомним, что игрок «Рубина» уже три года женат на модели Анастасии Костенко, которая совсем недавно стала телеведущей. Дмитрий признался, что для него супруга — символ стабильности и уверенности. Кроме того, он рассказал, что сильно любит ее и считает Анастасию лучшей мамой.

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