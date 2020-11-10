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Автор песен Ольги Бузовой рассказал, сколько певица платит за свои хиты
Певица и телеведущая Ольга Бузова / Фото предоставлено пресс-службой Ольги Бузовой

Автор песен Ольги Бузовой рассказал, сколько певица платит за свои хиты

Оксана Васильева

Звезды

Автор песен Ольги Бузовой и других российских исполнителей Паша Климат рассказал, что за свои хиты певица платит тысячи долларов, сообщает NEWS.ru.

— Стоимость песни исчисляется в тысячах долларов. С некоторыми артистами работаем по роялти. Я пишу песни вместе с напарником Николаем Журавлевым. Он отвечает за аранжировки, я — за слова и мелодии. А недавно взял себе в соавторы своего давнего друга рэпера Сергея Рудого. Вместе мы быстрее разгоняем идеи до полноценной песни, — рассказал композитор.

Он отметил, что если ему не понравится тема песни, то он сразу отказывается, даже не интересуясь, сколько готовы за это платить.

Паша Климат является автором песен для Клавы Коки, Глюкозы, Лолиты, Елены Темниковой и других звезд российской эстрады.

Недавно мама Ольги Бузовой Ирина Бузова сообщила, что не так давно ее дочь привезла возлюбленного Давида Манукяна в гости на официальное знакомство. По словам Ирины, певец ей очень понравился, особенно она отметила его внешность, передает ФАН.

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Ольга Бузовапесенные хитыкомпозитор
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