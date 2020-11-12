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«Будто и не рожала недавно»: Подольская удивила фанатов стройной фигурой
Фото: instagram.com/nataliapodolskaya

«Будто и не рожала недавно»: Подольская удивила фанатов стройной фигурой

Захар Чайченко

Звезды

Владимир Пресняков-младший поделился с подписчиками совместной фотографией со своей супругой Натальей Подольской. Артист разместил снимок в своем Instagram-аккаунте. Ажиотаж в комментариях под фото вызвала стройная фигура Натальи после недавних родов.

— Первое свидание, — написал короткое сообщение артист в подписи под фото.

Поклонники артиста отметили, что 23 октября у пары родился сын Иван, а Наталья уже выглядит очень стройной, как будто роды совсем не отразились на ее фигуре.

«Эта волшебная девушка — мама двух ваших замечательных сыночков»; «Какая ж красота! Натусе отдельный респект за классный внешний вид через 3 недели после родов»; «Наташенька — стройняшка длинноногая, будто и не рожала недавно», — написали они под фото.

Напомним, что Пресняков и Подольская поженились в 2010 году. У них двое сыновей — Артемий и Иван. Кроме того, у Владимира есть старший сын — 29-летний Никита от первого брака с Кристиной Орбакайте.

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ребенокВладимир ПресняковНаталья Подольская
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