Спрос на термометры и пульсоксиметры увеличился в Москве из-за пандемии

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В октябре 2020 года специалисты сервиса «Авито» зафиксировали увеличение спроса на различные виды термометров в Москве из-за пандемии коронавируса. Эксперты компании изучили спрос и цены на приборы для измерения кислорода в крови, бесконтактные, ртутные и электронные градусники.

Жители столицы стали чаще выбирать бесконтактные термометры. Спрос на них вырос на 17 процентов. Несмотря на особую популярность бесконтактного способа измерения температуры, градусники снизились в цене на 2 процента.

Вторыми по популярности у горожан стали обычные ртутные термометры: в октябре интересоваться ими стали в 2,7 раза больше. Такие градусники подешевели на 28 процентов по сравнению с сентябрем.

Самыми редко запрашиваемыми в столице оказались электронные термометры. Однако в октябре спрос на них подскочил на 77 процентов по сравнению с сентябрем.

Помимо термометров горожане также активно ищут пульсоксиметры — приборы для измерения уровня кислорода в крови. В октябре спрос на них увеличился в 3,7 раза по сравнению с сентябрем. Они подорожали на 21 процент.

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