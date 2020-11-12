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Женщина с молотком напала на второклассника в Краснодаре
Фото: depositphotos.com

Женщина с молотком напала на второклассника в Краснодаре

Виктория Родимкина

Происшествия

В Краснодаре женщина с молотком напала на второклассника и попыталась затащить его в подъезд жилого дома. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Евгений Первышов в четверг, 12 ноября.

По его словам, нападение произошло во вторник, 10 ноября. Бывшая завкафедрой педиатрии Медакадемии около лицея № 4 схватила ребенка и стала затаскивать его в подъезд. За мальчика вступилась случайная прохожая, а одиннадцатиклассник сумел отобрать у нее молоток.

— Утверждают, что такая ситуация длится уже довольно долго. Соседи жалуются на то, что женщина ведет себя агрессивно, бегает по подъезду с топором. По их словам, участковый не реагирует на обращения, психиатрическое освидетельствование не проводилось, — заявил мэр города.

Он отметил, что уже обратился в полицию с просьбой отреагировать на ситуацию. Кроме того, Евгений Первышов поблагодарил женщину и старшеклассника, которые помогли ребенку.

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