«Иванушки» выступят в новом шоу с умершими участниками коллектива

Фото: instagram.com/ivanyshki_international

Покойные солисты коллектива «Иванушки International» Олег Яковлев и Игорь Сорин «предстанут» перед зрителями на юбилейном выступлении группы, перенесенном на осень 2021 года.

Режиссер шоу Никита Садовников сообщил, что в ходе нового шоу «Иванушек» на сцене «появятся» даже те участники коллектива, которые ушли из жизни. В программе выступления будет как минимум по одному номеру в разных отделениях, которые посвятят непосредственно Яковлеву и Сорину.

Садовников также уточнил, что творческая группа не собирается делать душещипательную историю. Однако, подчеркнул он, обойтись без упоминания умерших артистов они никак не могут.

Несмотря ни на что, техническая задумка все еще держится в тайне, потому как больше чем за год подготовки к выступлению могут возникнуть новые идеи реализации воссоединения с Яковлевым и Сориным на сцене. Кроме того, Садовников пояснил, что Андрей Григорьев-Апполонов, Кирилл Андреев и Кирилл Туриченко появятся в уже привычных для публики образах, передает ФАН.

Напоминаем, Игорь Сорин был в составе «Иванушек» с 1995 по 1998 год. В сентябре 1998 года певец трагически погиб, упав с балкона. На место Сорина в команду пришел Олег Яковлев, он выступал с «Иванушками» до 2013 года, а затем ушел в свободное плавание. Сердце артиста остановилось в 2017 году.

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