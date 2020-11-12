«Почему вы такая красивая?»: Анфиса Чехова поразила фанатов подтянутой фигурой

Фото: youtube.com / Ходят слухи

Российская телеведущая Анфиса Чехова поделилась новой фотографией с отдыха в своем Instagram-аккаунте. На снимке звезда занимается медитацией.

— Ну какова красота?! Нашла в нашем отеле столько мест для медитации, — написала звездная телеведущая в подписи к фото.

Помимо нового хобби и постижения своей «самости» Чехова удивила поклонников своей стройной и подтянутой фигурой.

— «Это точно не 3D графика?»; «Да, вы прекрасны»; «Почему вы такая красивая?», — восхитились поклонники звезды.

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