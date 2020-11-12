Четверо детей пострадали из-за разрыва трубы с горячей водой в Дзержинском

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Прорыв трубы с горячей водой произошел в Дзержинском. Об этом в четверг, 12 ноября, сообщили в пресс-службе МЧС России по Московской области.

Инцидент произошел на Томилинской улице. В результате прорыва трубы пострадали четверо детей. По предварительным данным, они получили термические ожоги ног. Детей направили в ожоговый центр для оказания медицинской помощи.

На месте происшествия работают аварийно-спасательные службы.

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