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Представитель Олега Газманова опроверг информацию о блокировке счетов артиста
Газманов, по словам продюсера, продолжает творческую работу и о блокировках счетов ничего не знает / Фото: YouTube.com / Россия 1

Представитель Олега Газманова опроверг информацию о блокировке счетов артиста

Олег Сыров

Звезды

Исполнительный продюсер Олега Газманова Филипп Росса опроверг сообщение о блокировке счетов певца из-за неуплаты долгов:

— Информация ложная. У нас вообще не было никаких ремонтов и нет никаких блокировок на счетах! — заявил представитель артиста.

Собеседник «Вечерней Москвы» добавил, что, несмотря на всеобщие трудности, связанные с пандемией, Газманов продолжает творческую работу и планирует до конца года порадовать поклонников альбомом под названием «Перезагрузка, часть вторая».

Ранее телегам-канал Mash сообщил, что налоговая заблокировала счета компании Олега Газманова. Согласно новости, продюсерской компанией народного артиста «Процентр» управляла супруга певца, Марина Муравьева-Газманова. В итоге, по версии канала, компания не смогла даже оплатить ремонт в офисе, и Фонд капстроительства засудил ее на 29 тысяч рублей. Ньюсмейкер утверждает, что компания «Газманов продакшен» закрылась еще до пандемии из-за убытков, а теперь налоговая заблокировала счета еще и у «Процентра».

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