В Ростуризме заявили, что въездной турпоток в РФ должен стать больше выездного

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Иностранные туристы должны посещать Россию на том же уровне или больше, на котором граждане РФ выезжают за границу. Соответствующее заявление сделала советник главы Ростуризма Юлия Рыбакова в четверг, 12 ноября, во время онлайн-конференции «Крылья будущего-2020».

По ее словам, пока выездной поток в стране превышает въездной. Она отметила, что поменять ситуацию в нужном направлении поможет введение электронных виз в 2021 году. Ранее данный эксперимент прошел успешно в Санкт-Петербурге и Калининградской области.

— Валовая добавленная стоимость туротрасли должна вырасти в пять раз, тогда мы приблизимся к показателям туристически развитых стран, — пояснила Рыбакова.

Кроме того, она напомнила, что указанные задачи входят в нацпроект по развитию туризма в 2021-2030 годах. Она рассказала, что в данном документе заложены конкурсные процедуры для того, чтобы российские регионы могли получить финансирование на развитие туристической инфраструктуры, передает Интерфакс.

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