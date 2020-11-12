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В Ростуризме заявили, что въездной турпоток в РФ должен стать больше выездного
Фото: pixabay.com

В Ростуризме заявили, что въездной турпоток в РФ должен стать больше выездного

Евгения Звощик

Туризм

Иностранные туристы должны посещать Россию на том же уровне или больше, на котором граждане РФ выезжают за границу. Соответствующее заявление сделала советник главы Ростуризма Юлия Рыбакова в четверг, 12 ноября, во время онлайн-конференции «Крылья будущего-2020».

По ее словам, пока выездной поток в стране превышает въездной. Она отметила, что поменять ситуацию в нужном направлении поможет введение электронных виз в 2021 году. Ранее данный эксперимент прошел успешно в Санкт-Петербурге и Калининградской области.

— Валовая добавленная стоимость туротрасли должна вырасти в пять раз, тогда мы приблизимся к показателям туристически развитых стран, — пояснила Рыбакова.

Кроме того, она напомнила, что указанные задачи входят в нацпроект по развитию туризма в 2021-2030 годах. Она рассказала, что в данном документе заложены конкурсные процедуры для того, чтобы российские регионы могли получить финансирование на развитие туристической инфраструктуры, передает Интерфакс.

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