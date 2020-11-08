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Названы самые популярные новогодние направления для путешествий у россиян
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Названы самые популярные новогодние направления для путешествий у россиян

Вероника Кузьминова

Туризм

Горнолыжные курорты России стали самыми популярными направлениями для жителей страны для встречи Нового года. Об этом заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Речь идет о курортах Архыз, Сочи и Домбай, Хибины и Шерегеш.

— Также востребованы туры к настоящей русской зиме на Русский Север — в Мурманскую область, Карелию, Архангельскую область. Популярен не пляжный российский юг, где теплая зима, а оздоровительные туры, — цитирует Догузову РИА Новости.

Она предположила рост популярности термальных курортов России. Например, в Тюменской области. Глава Ростуризма добавила, что россияне в 2021 году планируют провести меньше дней в праздничном путешествии. Глубина бронирования сократилась до двух недель или даже декады.

Ранее россияне рассказали, сколько готовы потратить на новогодние путешествия. 19 процентов респондентов отдают от 50 до 60 тысяч рублей за тур в новогодние праздники.

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