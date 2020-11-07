Стало известно, сколько денег могут потратить россияне на новогодние путешествия

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Аналитики рассказали, сколько денег готовы потратить россияне на новогодние поездки. Об этом в субботу, 7 ноября, сообщили в RT со ссылкой на сервис для планирования путешествий OneTwoTrip.

Отмечается, что 19 процентов респондентов тратят от 50 до 60 тысяч рублей на тур в новогодние праздники. Еще 14,5 процента могут отдать за поездку от 30 до 50 тысяч рублей и столько же опрошенных — от 100 до 150 тысяч рублей.

За поездки готовы отдать от 20 до 30 тысяч рублей 12,4 процента участников опроса. Также еще 10,5 процента респондента заплатят 200 тысяч рублей, а 9,1 процента — только 20 тысяч рублей.

— Есть запрос и усталость от непередвижения, поэтому, наверное, все-таки люди рассматривать это (новогодние путешествия. — прим. «ВМ») будут, и да, я согласна, что самое популярное, если мы говорим о больших городах, то в районе 50 тысяч. Все-таки 20—30, а может быть, и меньше, тоже имеет смысл, если это очень краткосрочные поездки какие-то, не в сам Новый год, — уточнила вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Ольга Санаева.

В опросе приняли участие 2,7 тысячи респондентов.

Ранее россияне рассказали, кому из публичных людей доверяют больше всего. Мужчины в России верят журналистам Владимиру Соловьеву и Юрию Дудю, а россиянки — ведущим «Дома-2» Ольге Бузовой и Ксении Бородиной. Об этом свидетельствуют данные рейтинга инфлюенсеров, который составила компания «Ромир».

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