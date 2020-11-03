Названы продукты, которые подорожают к Новому году

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Макароны и рыба могут подорожать в России в преддверии праздников, при этом мясо вырастет в цене незначительно. Об этом сообщили поставщики продовольственных товаров.

Цены на макароны могут вырасти из-за неурожайности пшеницы в этом году. По данным профсоюза поставщиков продуктов, эта зерновая культура показывает рекордный рост рыночной стоимости.

С плохим урожаем связано и небольшое подорожание мяса. Это объясняется необходимостью откармливать животных. В ближайшее время специалисты не прогнозируют роста цен на мясную продукцию, так как спрос на этот товар сократился. Подорожание может произойти лишь перед новогодними праздниками.

С сокращением столкнулись и рыболовы. Здесь речь идет о резком снижении добычи рыбы, в основном лососевых. В этом году на Камчатке ловля показала рекордно минимальные объемы. Поэтому россиян призвали подготовиться к большой наценке на эту продукцию, передает интернет-портал «Интересная Россия».

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