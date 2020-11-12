Новые серии «Сватов» вошли в топ фильмов, больше всего ожидаемых россиянами в 2021 году

Кадр из сериала «Сваты»

Российская поисковая компания составила список самых популярных и ожидаемых фильмов, мультфильмов и сериалов по версии жителей России. Данный рейтинг был составлен на основе данных поисковых запросов россиян.

По результатам проведенного исследования, больше всего россияне ожидают выхода новых серий комедии «Сваты», также жители РФ ждут новых сезонов «Ведьмака» и британской криминальной драмы «Острые козырьки». Кроме того, в список «самых ожидаемых» попал мистический сериал «Очень странные дела», испанская многосерийная картина «Элита», криминальный сериал «Бумажный дом», а также мультсериал «Леди Баг и Супер-Кот». Среди полнометражных фильмов самый большой интерес россиян вызвал грядущий боевик «Форсаж 9», релиз которого запланирован на 2021 год, а также продолжение саги о волшебниках «Гарри Поттер и проклятое дитя».

Помимо этого, в исследовании были назвали кинокартины, которые должны были бы понравиться зрителям больше всего. В этот список вошел блокбастер «Пираты Карибского моря: Проклятие «Черной жемчужины», фильм Мартина Скорсезе «Остров проклятых», «Большой куш», сериал, в основу которого лег фильм, снятый Гаем Ричи, самый дорогой фильм в истории кинематографа «Мстители: Война бесконечности» и французская комедия «1+1». В рейтинге оказались сразу три фильма о Гарри Поттере: «Гарри Поттер и тайная комната», «Гарри Поттер и философский камень» и «Гарри Поттер и узник Азкабана», передает Nation News.

В заключение «Яндекс» поделился статистикой, которая показала, что в 2020 году российские зрители больше всего интересовались фильмами любовной тематики, лентами о Великой Отечественной войне, картинами о подростках, зомби, космосе и вампирах. По понятным причинам искали россияне и фильмы об эпидемиях.

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