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Пожар произошел в одном из крупнейших торговых центров в Рязани
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Пожар произошел в одном из крупнейших торговых центров в Рязани

Евгения Звощик

Происшествия

Возгорание кровли на площади 400 квадратных метров произошло в торговом центре «М5 Молл» в Рязани. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главное управления МЧС России по Рязанской области в четверг, 12 ноября.

По информации РИА Новости, пожар тушат по повышенному номеру сложности. Уточняется, что из торгового центра эвакуировали всех людей, пострадавших, предварительно, нет. В Сети появились первые видео с места инцидента.

Видео: Telegram-канал Mash

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