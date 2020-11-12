Пожар произошел в одном из крупнейших торговых центров в Рязани

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Возгорание кровли на площади 400 квадратных метров произошло в торговом центре «М5 Молл» в Рязани. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главное управления МЧС России по Рязанской области в четверг, 12 ноября.

По информации РИА Новости, пожар тушат по повышенному номеру сложности. Уточняется, что из торгового центра эвакуировали всех людей, пострадавших, предварительно, нет. В Сети появились первые видео с места инцидента.

Видео: Telegram-канал Mash

Читайте также: СК организовал проверку после получения детьми ожогов в Дзержинске