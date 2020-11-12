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СК организовал проверку после получения детьми ожогов в Дзержинске
Фото: АГН «Москва»

СК организовал проверку после получения детьми ожогов в Дзержинске

Кирилл Николаев

Происшествия

Следователи организовали проверку по факту получения детьми ожогов в Дзержинске. Об этом в четверг, 12 ноября, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации по Московской области.

По предварительным данным, на Томилинской улице возник прорыв трубы с горячей водой. В тот момент четыре девочки 2008 года рождения переходили дорогу. В результате они получили термические ожоги ног. Детей направили в медицинское учреждение.

Следователи выясняют все обстоятельства случившегося.

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