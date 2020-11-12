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Алексей Немерюк: Организациям рекомендовано подключаться к системе QR-кодов
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Алексей Немерюк: Организациям рекомендовано подключаться к системе QR-кодов

Василиса Чернявская 

Город

Столичные власти рекомендовали различным организациям ввести систему QR-кодов. Подробности нововведения рассказал в четверг, 12 ноября, первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы? министр столичного правительства, глава Департамента торговли и услуг города Алексей Немерюк.

— В Москве хорошо себя зарекомендовала система QR-кодов, их используют свыше трех тысяч организаций, — сообщил он. — Ежедневно QR-кодами пользуются в заведениях общественного питания, театрах, в префектурах и управах.

По его словам, порядка 60 тысяч человек ежедневно используют систему QR-кодов. Система помогает проинформировать посетителей различных заведениях о возможных контактах с заболевшими коронавирусной инфекций. Те, в свою очередь, могут оперативно принять меры по обследованию на предмет возможного наличия опасной инфекции.

— Указом мэра Москвы дана рекомендация о подключении к системе QR-кодов другим организациям. Любое предприятие может ввести у себя систему, — сказал Алексей Немерюк.

Также он сообщил о другой мере — запрете работе клубов, баров, ресторанов и дискотек после 23 часов вечера. Ограничение введено до 15 января 2021 года включительно.

— Сделано это для того, чтобы бизнес мог заранее спланировать новогодние праздники для своих клиентов, — отметил министр. — Рестораны в новогоднюю ночь работать не будут.

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QR-кодыАлексей НемерюкМосква
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