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Экс-губернатор Белых попросил заменить оставшийся срок принудительными работами
Фото: Сергей Ведяшкин/ Агентство городских новостей «Москва»

Экс-губернатор Белых попросил заменить оставшийся срок принудительными работами

Евгения Звощик

Общество

Скопинский районный суд Рязанской области рассмотрит ходатайство о замене неотбытого срока лишения свободы принудительными работами бывшему губернатору Кировской области Никите Белых. Об этом сообщил его адвокат Андрей Грохотов в четверг, 12 ноября.

Юрист уточнил, что на данный момент Белых отбыл чуть больше половины своего срока. Как пояснил представитель суда, ходатайство экс-губернатора будет рассмотрено 26 ноября, передает РИА Новости.

Напомним, в феврале 2018 года бывший губернатор Кировской области Никита Белых был осужден за взяточничество и приговорен к восьми годам колонии строгого режима.

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